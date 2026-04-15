手渡された名刺を思わず2度見した。「建設インフルエンサープリンセスゴリラ」（@_princessGORIRA）。名刺を見ると多少なりとも人となりが浮かぶものだが、一切浮かばない。話してみると、当人は実にさばけた性格の美女。「年に数回バズる人」として知られる、気になる美人に話を聞いた。◆文学部を卒業し、新卒で建設業界に――現在も建設現場に勤めながら、インフルエンサーとしても活動をされているわけですか。プリンセス