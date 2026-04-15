「特定外来生物のクビアカツヤカミキリによって、桜が枯れる被害がすでに全国で起きている。府内でも急拡大しているという状況です」 大阪府の吉村知事は会見でこう切り出し、府民参加型の捕獲イベント「サクラを守れ！クビアカツヤカミキリ【夏の陣】2026」を開催すると述べました。 府によりますと、イベント参加は無料で期間は成虫が発生する季節の6月1日から8月28日まで。成虫のクビアカツヤカミキリの累積捕獲数上位の20人