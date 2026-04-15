アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）が15日、元ONEフライ級ムエタイ王者のロッタン・ジットムアンノン（タイ）に法的措置を取ることを声明で発表した。武尊引退試合まで残り2週間でまさかの出来事が起こった。ロッタンは4月29日に開催される「ONE SAMURAI 1」（有明アリーナ）で武尊の引退試合の相手を務める予定となっている。武尊引退試合の前の時点で一旦契約が満了。3月30日の会見の際には、「武尊戦