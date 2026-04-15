店舗数国内1位のスターバックスコーヒーと2位のドトールコーヒーは、なぜ成長を続けているのか。経済学者の坂出健氏は「スタバとドトールは別のこだわりを追求した結果、現在の地位を築き上げている。消費者にとって、スタバ、ドトールでの体験にはそれぞれ異なる意義がある」という――。※本稿は、坂出健『贅沢と欲望の経営史あなたはなぜ今日もスタバに行ってしまうのか』（光文社新書）の一部を再編集したものです。■シュル