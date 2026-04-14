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次回の「踊る！さんま御殿!!」は4月21日（火） 20時00分〜21時00分放送！お楽しみに！【タメになる習い事発表会】伊藤七海入江陵介岩井勇気（ハライチ）岩田絵里奈川島如恵留（Travis Japan）川田裕美鈴木ユリア高橋成美田中理恵中山秀征ヒコロヒー廣瀬俊朗RIKU（NiziU）50音順