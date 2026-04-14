aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が自身のInstagramを更新。大阪でのお花見ショットや街中を歩く姿など、3つの投稿を公開し、話題を集めている。 【写真】aespaカリナ大阪夜桜＆街歩きショット（3本）／コンサートで誕生日をお祝い（3本）／2024年、東京・赤坂の夜桜を楽しむカリナ ■aespaカリナ、大阪で夜桜満喫＆街歩きショット 4月11日・12日に大阪・京セラドーム大阪にて『2026 aespa LIVE TOUR - SYNK :