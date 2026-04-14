aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が自身のInstagramを更新。大阪でのお花見ショットや街中を歩く姿など、3つの投稿を公開し、話題を集めている。

【写真】aespaカリナ大阪夜桜＆街歩きショット（3本）／コンサートで誕生日をお祝い（3本）／2024年、東京・赤坂の夜桜を楽しむカリナ

■aespaカリナ、大阪で夜桜満喫＆街歩きショット

4月11日・12日に大阪・京セラドーム大阪にて『2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]』を開催したaespa。その合間、カリナは大阪の街歩きを楽しんだようだ。

最初の投稿では、「美しかった」とひと言を添え、夜桜ショットを公開。夜の川沿いに咲き誇る満開の桜の下、パープルの花柄ロングキャミワンピースに軽やかなロングカーディガンを羽織ったカリナが登場。自撮りをしたり、両手を広げてポーズを取ったりと、笑顔で歩く様子が切り取られている。

続く投稿では、「たとえ儚く消えてしまうとしても、完璧に美しい瞬間は確かに存在する」と感性溢れるフレーズを添えた。可憐な表情と、首筋からデコルテにかけてのラインが際立つショットが並ぶ。

最後は、街中を歩くショット。階段の前や路上、公園などさまざまな場所で、春の夜のやわらかな空気をまといながら、自然体で街歩きを楽しむ姿を披露。ポーズを取ったりカメラに笑いかけたりと、飾らない魅力が光る投稿となっている。

SNSでは、「カリナ×桜まじ最強」「カリナさんと桜って美しすぎる」「綺麗すぎて現実じゃない」「一緒に夜桜散歩してる気分」など、絶賛の声が寄せられている。

なお、aespaは4月25日・26日に東京ドームでの公演を控えている。

■動画＆写真：4月11日の公演では、カリナの誕生日をお祝い

■写真：2024年には日本・赤坂の夜桜を楽しんだaespaカリナ