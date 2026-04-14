◇MLB ドジャース4−0メッツ(日本時間14日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースのロバーツ監督は右肩付近に死球を受けた大谷翔平選手について言及しました。

初回、大谷選手が左腕デービッド・ピーターソン投手から右肩付近に死球を受けて絶叫。表情をゆがめますが、昨季から47試合連続出塁で球団4位タイの記録となります。さらに無死1、2塁から3番のウィル・スミス 選手がセンターへのタイムリーヒット。大谷選手が先制のホームを踏みました。

チームは3回に好調のアンディ・パヘス選手が今季5号の3ランホームランで追加点。両リーグトップ20打点目となる一打で突き放します。投げては左腕ジャスティン・ロブレスキ投手が8回無失点の快投で2勝目。カード初戦を勝利しました。大谷選手は4打数ノーヒット1死球。4試合ぶりの無安打でした。

日本時間16日の第3戦が先発予定の大谷選手。ロバーツ監督は「明日がショウヘイの登板日じゃなくてよかった。今はアザになっているだろう」と言及。また、「明後日の登板に支障はない」と説明しました。

大谷投手は前回登板、6回1失点(自責は0)の好投。開幕から2試合、まだ防御率0.00となっています。