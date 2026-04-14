福島民報社（福島市）は14日、自社の記事データを活用した生成人工知能（AI）の提供を近く始めると発表した。地元企業や自治体などの業務効率化や問題解決の支援に役立てる。AI開発のエクサウィザーズ（東京）の製品を基盤に、福島県内のニュースを連携させる。また福島民報社は同日、生成AIの開発研究にいち早く取り組んでいる新潟日報生成AI研究所（新潟市）とパートナーシップ協定を締結。地域社会での生成AIの活用推進など