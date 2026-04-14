人気YouTuber「てんちむ」こと橋本甜歌さんが2026年4月11日、2歳の息子と東京ディズニーランドを訪れた際の写真をインスタグラムで公開し、「可愛すぎる」などと反響を呼んでいる。家族でお出かけ「遊び疲れて寝てる最中に...」てんちむさんはインスタで、パーク内での写真9枚を公開した。ポップコーンバケツやグッズを持ちながら笑顔で息子を抱えるなどしている。息子の顔はスタンプで隠されているものの、茶色の髪がのぞいており