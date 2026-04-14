人気YouTuber「てんちむ」こと橋本甜歌さんが2026年4月11日、2歳の息子と東京ディズニーランドを訪れた際の写真をインスタグラムで公開し、「可愛すぎる」などと反響を呼んでいる。

家族でお出かけ「遊び疲れて寝てる最中に...」

てんちむさんはインスタで、パーク内での写真9枚を公開した。ポップコーンバケツやグッズを持ちながら笑顔で息子を抱えるなどしている。息子の顔はスタンプで隠されているものの、茶色の髪がのぞいており、日光に透けてまるで金髪のように見える場面もあった。

投稿文では、下記のように親子の思い出を伝えている。

「絶対頭飾りつけたい親VS断固拒否の息子

遊び疲れて寝てる最中に付けた winner」

投稿のコメント欄には、「息子っちの髪色めちゃくちゃ綺麗」「髪色、染めていないですよね？白人の子供みたい」「髪型タイタニのデカプでバリカワ」「顔見えないのに可愛すぎる」といった声が寄せられている。

なお、てんちむさん自身は、日本人の父と中国人の母を持つことでも知られる。24年4月に男児出産を明かし、子どもの父親を公表せずにシングルマザーとして育ててきた。26年3月28日に元「青汁王子」こと実業家・三崎優太さんとの結婚を発表した。