東京未来大学副学長の出口保行氏が１４日、「ひるおび」（ＴＢＳ系）に出演した。番組では京都府南丹市で園部小６年生の安達結希さん（１１）が行方不明となってから３週間がたった１３日に、同市園部町の山林で子供とみられる身元不明の遺体が見つかったことを取り上げた。今のところ遺体が結希さんかは分かっていない。結希さんは先月２３日に行方不明となり、同２９日に通学用リュックサック、今月１２日に結希さんのもの