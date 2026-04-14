ホットパレット（東京都江東区）のステーキチェーン「ペッパーランチ」が、看板商品「ペッパーライス」シリーズの新商品「牛カルビキムチーズペッパーライス」「ブロッコリーチキンペッパーライス」を4月22日からグランドメニューとして販売します。さらに、ステーキ商品にカルビメニュー、ランチメニューに「カルビキムチ焼飯」を追加する上、一部店舗で販売していたカレーメニューを全国で販売します。新メニューの追加に合わ