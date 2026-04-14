ホットパレット（東京都江東区）のステーキチェーン「ペッパーランチ」が、看板商品「ペッパーライス」シリーズの新商品「牛カルビキムチーズペッパーライス」「ブロッコリーチキンペッパーライス」を4月22日からグランドメニューとして販売します。さらに、ステーキ商品にカルビメニュー、ランチメニューに「カルビキムチ焼飯」を追加する上、一部店舗で販売していたカレーメニューを全国で販売します。新メニューの追加に合わせ、一部価格改定もされます。

【写真】「ブロッコリーチキンペッパーライス」「カルビキムチ焼飯」もおいしそう！ 新メニュー＆価格を一挙にチェック！

「牛カルビキムチーズペッパーライス」はカルビのこってりとしたうまみ、甘みのあるキムチによくマッチしたとろ〜りチーズのコク、シャキシャキとしたコーンとキムチの歯ごたえが楽しめる一品。「ブロッコリーチキンペッパーライス」はビーフよりもさっぱりとしたチキンが味わえます。「カルビキムチ焼飯（チャーハン）」はカルビから出たうまみたっぷりの油と白米が混ざった食べ応え抜群のメニューになっています。

価格は「牛カルビキムチーズペッパーライス」ライス小が1050円（以下、税込み）、「ブロッコリーチキンペッパーライス」ライス小が830円、カルビキムチ焼飯が1090円です。

また、サイドメニューでは、「彩りサラダ」が、ポテトサラダの上に乗ったフライドオニオンのザクザク食感が楽しめる「オニポテサラダ」（200円）へリニューアル。さらに、甘辛い味付けの「ペッパー式TKG（卵かけご飯）」（350円）も登場します。トッピングでは、大人気のチーズが、チェダー、ゴーダ、サムソ、モッツァレラの4種をブレンドしたクワトロチーズ（120円）に進化。サツマイモ（150円）、ホウレンソウ（120円）も仲間入りします。