「BCNランキング」2026年3月30日〜4月5日の日次集計データによると、LED電球の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位ECOHiLUXLDA7L-G-6T62P（アイリスオーヤマ）2位ECOHiLUXLDA7N-G-6T62P（アイリスオーヤマ）3位LED電球LDA7L-G/K60V1（NVC Lighting Japan）3位一般電球形 60W形相当 配光角300° E26口金 電球色LDT7L-G/S/60V1（NVC Lighting Japan）5位LED電球LDA7D-G/K60V1（NVC Lighting Japan）6位LED電