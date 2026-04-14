LDA7L-G-6T62P

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　「BCNランキング」2026年3月30日〜4月5日の日次集計データによると、LED電球の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　ECOHiLUX

LDA7L-G-6T62P（アイリスオーヤマ）

2位　ECOHiLUX

LDA7N-G-6T62P（アイリスオーヤマ）

3位　LED電球

LDA7L-G/K60V1（NVC Lighting Japan）

3位　一般電球形 60W形相当 配光角300° E26口金 電球色

LDT7L-G/S/60V1（NVC Lighting Japan）

5位　LED電球

LDA7D-G/K60V1（NVC Lighting Japan）

6位　LED電球

LDA8L-G/60V1（NVC Lighting Japan）

7位　ECOHiLUX

LDA7L-G-E17-6T62P（アイリスオーヤマ）

8位　LED de Q

LDT7L-G IG92（オーム電機）

9位　ECOHiLUX

LDA4L-G-E17-4T62P（アイリスオーヤマ）

10位　LED電球

LDA7D-G/60V1（NVC Lighting Japan）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。