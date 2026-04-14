アイリスオーヤマが1位と2位！ LED電球 人気ランキングTOP10 2026/4/14
「BCNランキング」2026年3月30日〜4月5日の日次集計データによると、LED電球の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 ECOHiLUX
LDA7L-G-6T62P（アイリスオーヤマ）
2位 ECOHiLUX
LDA7N-G-6T62P（アイリスオーヤマ）
3位 LED電球
LDA7L-G/K60V1（NVC Lighting Japan）
3位 一般電球形 60W形相当 配光角300° E26口金 電球色
LDT7L-G/S/60V1（NVC Lighting Japan）
5位 LED電球
LDA7D-G/K60V1（NVC Lighting Japan）
6位 LED電球
LDA8L-G/60V1（NVC Lighting Japan）
7位 ECOHiLUX
LDA7L-G-E17-6T62P（アイリスオーヤマ）
8位 LED de Q
LDT7L-G IG92（オーム電機）
9位 ECOHiLUX
LDA4L-G-E17-4T62P（アイリスオーヤマ）
10位 LED電球
LDA7D-G/60V1（NVC Lighting Japan）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 ECOHiLUX
LDA7L-G-6T62P（アイリスオーヤマ）
2位 ECOHiLUX
LDA7N-G-6T62P（アイリスオーヤマ）
3位 LED電球
LDA7L-G/K60V1（NVC Lighting Japan）
3位 一般電球形 60W形相当 配光角300° E26口金 電球色
5位 LED電球
LDA7D-G/K60V1（NVC Lighting Japan）
6位 LED電球
LDA8L-G/60V1（NVC Lighting Japan）
7位 ECOHiLUX
LDA7L-G-E17-6T62P（アイリスオーヤマ）
8位 LED de Q
LDT7L-G IG92（オーム電機）
9位 ECOHiLUX
LDA4L-G-E17-4T62P（アイリスオーヤマ）
10位 LED電球
LDA7D-G/60V1（NVC Lighting Japan）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。