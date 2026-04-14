Snow Manの公式SNSで、宮舘涼太と佐久間大介による「SAVE YOUR HEART」のダンス動画が公開された。 【動画＆写真】宮舘涼太＆佐久間大介「SAVE YOUR HEART」ダンス／Snow Manメンバーが公開した「SAVE YOUR HEART」MVオフショット ■宮舘涼太と佐久間大介、「SAVE YOUR HEART」で息ぴったりのダンスを披露 公開された動画では、宮舘と佐久間が「SAVE YOUR HEART」に合わせてキレのあるダンスを披露している。 印象的