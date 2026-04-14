Snow Manの公式SNSで、宮舘涼太と佐久間大介による「SAVE YOUR HEART」のダンス動画が公開された。

【動画＆写真】宮舘涼太＆佐久間大介「SAVE YOUR HEART」ダンス／Snow Manメンバーが公開した「SAVE YOUR HEART」MVオフショット

■宮舘涼太と佐久間大介、「SAVE YOUR HEART」で息ぴったりのダンスを披露

公開された動画では、宮舘と佐久間が「SAVE YOUR HEART」に合わせてキレのあるダンスを披露している。

印象的なのは、ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）で宮舘演じる時沢エータが見せる、こめかみに指を当てる仕草を取り入れている場面だ。

佐久間が先にその動きを見せ、そのあとに宮舘が続く流れになっており、ドラマを思わせる遊び心ある演出となっている。

その後は、ふたりで大きく身体を使いながら、揃った動きでダイナミックなダンスを展開。ポーズの切り替えや手の動きまでぴたりと合ったパフォーマンスからは、しなやかさと力強さの両方が伝わってくる。

■ブラックレザーの着こなしがクールな存在感を放つ

衣装にも目を引かれる。宮舘はロングジャケットにレザーパンツを合わせたシャープな着こなしで、すらりとしたシルエットが際立つブラックコーデ。一方の佐久間は、ハーフアップヘアにレザージャケット、ボリューム感のあるレザーパンツを合わせたスタイルで、エッジの効いた雰囲気を漂わせている。

ファンからは「倍速で見てるのかと思った」「あまりにもキレが良い」「魅せ方うますぎ」「色気溢れ出してる」「これが噂の風神雷神」「バキバキでかっこいい」「レザーコーデかっこよすぎる」など、称賛の声が集まっている。

■Snow Manメンバーが公開した「SAVE YOUR HEART」MVオフショット

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