忙しいのに成果が上がらない――。そのような職場では、メンバーの士気はどんどん下がっていきます。そして、気がついたときには”職場崩壊”に陥ってしまうのです。そんな悲劇を招かないために、リーダーが果たすべき役割はきわめて重要です。この記事では、新刊『なぜ、あなたのチームは疲れているのか？』（櫻本真理・著）から、「チームの仕事」を減らして、「成果」を上げるリーダーの思考法を紹介します。「あれもこれも」で