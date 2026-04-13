タレントのＭａｔｔが１１日、自身のインスタグラムを更新。女優・沢尻エリカの４０歳の誕生日を、一緒に過ごしたことを明かした。８日に誕生日を迎えた沢尻を「エリカ姉様♡お誕生日おめでとうございます」と祝福したＭａｔｔ。「記念すべき日にお隣でお食事を共にし、お祝いもできて幸せな気持ちでした。なんだか全てが合いすぎてお姉様といると心がワクワクします。どの瞬間もお美しくて毎度感激します」と続け、愛犬