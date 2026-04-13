12日、大分・豊後大野市の山中で身元不明の遺体が見つかった事件。逮捕・送検された58歳の男が、行方不明になっている10代の女性について、「インターネットで知りあった」と供述していることが分かりました。事件発生から2日目の13日も、容疑者のアパートでは家宅捜索が行われていました。事件は3月上旬ごろ、豊後大野市の山中に遺体を遺棄した疑いで、大分市の無職・姫野忠文容疑者（58）が逮捕・送検されたもの。大分県内では10