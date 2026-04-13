遺体遺棄で逮捕の男「山中まで車で運んだ」司法解剖で「女性」死因「頚髄損傷」と判明　行方不明の10代女性との関連は　大分

12日、大分・豊後大野市の山中で身元不明の遺体が見つかった事件。

逮捕・送検された58歳の男が、行方不明になっている10代の女性について、「インターネットで知りあった」と供述していることが分かりました。

事件発生から2日目の13日も、容疑者のアパートでは家宅捜索が行われていました。

事件は3月上旬ごろ、豊後大野市の山中に遺体を遺棄した疑いで、大分市の無職・姫野忠文容疑者（58）が逮捕・送検されたもの。

大分県内では10代の女性が行方不明になっていて、姫野容疑者は殺害をほのめかす供述を行っていました。

姫野容疑者の供述などをもとに、12日、警察が数十人態勢で山中を捜索。

捜索では、ロープをつたって斜面を降りていく捜査員の姿も見られました。

そして、午後に身元不明の遺体が発見されました。

姫野容疑者は行方不明となっている10代の女性について、「インターネットで知り合い、会ったことがある」という趣旨の供述をしていることが明らかになりました。

さらに、見つかった遺体について「山中まで車で運んだ」などと話しているといいます。

13日に行われた司法解剖の結果、遺体は女性で、死因は頚髄損傷だったことが判明。

警察は殺人容疑も視野に捜査を進めています。