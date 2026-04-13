◆ エースが鳴らす警鐘勝利に沸く11日の横浜スタジアム。今季2勝目をあげ、お立ち台に上った東克樹は、公然の前でチームに、己に喝を入れた。「7回のホームランでの得点とか、ああいった試合の中でああいったミス、そんなことをしているようでは優勝は遠のいてしまうので、チーム一丸となって気を引き締めてこれからも頑張りたいと思います」勝利投手の口から出た反省の弁。発端は7回、簡単に2アウトを取り続くモンテロもセ