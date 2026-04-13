もやし1袋×豚こま＝海苔巻き⁉斬新で激ウマ節約おかず『豚こまともやしの海苔巻き』
節約しながらしっかり食べたい。そんなときは、豚こま×もやしのボリュームおかずが頼りになる！
いつもの豚こま肉も、広げて使えば巻きものに。のりで巻くことでうまみと香ばしさが加わり、むぎゅっとした肉感の中に、シャキッとしたもやしがクセになります。身近な食材で作れるのに、どこか新鮮で、がっつり満足できる一品です。
『豚こまともやしののり巻きロール』のレシピ
材料（2人分）
豚こま切れ肉……250g
もやし……1袋（約200g）
しょうがのせん切り……2かけ分（約20g）
焼きのり（全形）……1枚
塩……小さじ1
小麦粉……大さじ2
サラダ油……大さじ2
好みで練り辛子……適宜
しょうゆ……適宜
作り方
（1）もやし、しょうがを塩もみする
ボールにもやし、しょうがを入れ、塩をふってもみ、15分ほどおいてから水けをしっかり絞る。
（2）豚肉ともやしを重ねる
大きめのラップを長さ40cmに切って広げる。豚肉をのせて25cm四方に広げ、小麦粉大さじ1を全体にふる。もやし、しょうがをのせ、豚肉よりひとまわり小さく広げる。向こう側の1辺は4cmほどあける。
（3）きつく巻く
ラップを持ち上げて手前からきつく巻く。ラップの両端をぎゅっとねじり、形を整える。そっとラップを広げて表面にのりを巻き、小麦粉大さじ1をまぶす。
（4）焼く
フライパンにサラダ油を中火でしっかりと熱し、（3）を巻き終わりを下にして入れる。そのまま2分焼き、少しずつころがしながら全体に焼き色がつくまで3〜4分焼く。弱火にし、ふたをして6分、返して6分蒸し焼きにする。ふたを取って余分な水分を拭き、ころがしながら中火で3分焼く。取り出し、5〜10分おいて粗熱を取り、食べやすく切って器に盛る。好みで練り辛子、しょうゆを添える。
POINT
もやしは塩もみして水けをよく絞ることで、かさが減って巻きやすくなります。切ったときにくずれないよう、焼き上がって5〜10分おくのも忘れずに。
身近な食材で、がっつり食べごたえ。おなかも気持ちも満たしたい日に、ぜひどうぞ！
料理研究家、栄養士。女子栄養大学 短期大学部卒業後、香川調理成果専門学校で製菓を学ぶ。「料理・フードコーディネートのプロ集団」として活動する、株式会社スタジオナッツ代表取締役。栄養バランスがよくヘルシーでありながら、おいしく工夫に富んだレシピが人気。書籍、雑誌、広告、企業のメニュー開発など、幅広く活躍中。試作・研究を重ね続け「作ると料理がうまくなるレシピ」と定評があり、著書は100冊を超える。