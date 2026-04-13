もやし1袋×豚こま＝海苔巻き⁉斬新で激ウマ節約おかず『豚こまともやしの海苔巻き』　

節約しながらしっかり食べたい。そんなときは、豚こま×もやしのボリュームおかずが頼りになる！

いつもの豚こま肉も、広げて使えば巻きものに。のりで巻くことでうまみと香ばしさが加わり、むぎゅっとした肉感の中に、シャキッとしたもやしがクセになります。身近な食材で作れるのに、どこか新鮮で、がっつり満足できる一品です。

『豚こまともやしののり巻きロール』のレシピ

材料（2人分）

豚こま切れ肉……250g

もやし……1袋（約200g）

しょうがのせん切り……2かけ分（約20g）

焼きのり（全形）……1枚

塩……小さじ1

小麦粉……大さじ2

サラダ油……大さじ2

好みで練り辛子……適宜

しょうゆ……適宜

作り方

（1）もやし、しょうがを塩もみする

ボールにもやし、しょうがを入れ、塩をふってもみ、15分ほどおいてから水けをしっかり絞る。

（2）豚肉ともやしを重ねる

大きめのラップを長さ40cmに切って広げる。豚肉をのせて25cm四方に広げ、小麦粉大さじ1を全体にふる。もやし、しょうがをのせ、豚肉よりひとまわり小さく広げる。向こう側の1辺は4cmほどあける。

（3）きつく巻く

ラップを持ち上げて手前からきつく巻く。ラップの両端をぎゅっとねじり、形を整える。そっとラップを広げて表面にのりを巻き、小麦粉大さじ1をまぶす。

（4）焼く

フライパンにサラダ油を中火でしっかりと熱し、（3）を巻き終わりを下にして入れる。そのまま2分焼き、少しずつころがしながら全体に焼き色がつくまで3〜4分焼く。弱火にし、ふたをして6分、返して6分蒸し焼きにする。ふたを取って余分な水分を拭き、ころがしながら中火で3分焼く。取り出し、5〜10分おいて粗熱を取り、食べやすく切って器に盛る。好みで練り辛子、しょうゆを添える。

POINT

もやしは塩もみして水けをよく絞ることで、かさが減って巻きやすくなります。切ったときにくずれないよう、焼き上がって5〜10分おくのも忘れずに。

身近な食材で、がっつり食べごたえ。おなかも気持ちも満たしたい日に、ぜひどうぞ！

（『オレンジページ』2026年3月17日より）