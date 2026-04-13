Amazonはホームセキュリティブランド「Ring」から、日本の住宅向けに設計した製品「Ring 防犯ドアホン Pro」を4月22日に発売します。ドアホン・防犯カメラ・サイレンを統合Ring 防犯ドアホン Proは、4K画質の防犯カメラを搭載したドアホンと屋内チャイムの2つのユニットから構成されるホームセキュリティデバイス。ドアホンと防犯カメラ、不審人物をカメラで見かけた際に鳴らせるサイレンを統合しています。JIS1個用スイッチボック