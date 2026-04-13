Amazonはホームセキュリティブランド「Ring」から、日本の住宅向けに設計した製品「Ring 防犯ドアホン Pro」を4月22日に発売します。

ドアホン・防犯カメラ・サイレンを統合

Ring 防犯ドアホン Proは、4K画質の防犯カメラを搭載したドアホンと屋内チャイムの2つのユニットから構成されるホームセキュリティデバイス。ドアホンと防犯カメラ、不審人物をカメラで見かけた際に鳴らせるサイレンを統合しています。

JIS1個用スイッチボックスの規格に適合し、日本の標準的な2線式インターホン用配線につないで設置できることから、日本の住宅に設置した既存のインターホンを置き換えられるのが特徴です。リビングなど家の中に設置する屋内チャイムにAC100Vの配線を直結し、2線を経由してドアの外のドアホンへの電源供給とデータ通信を行います。Wi-Fiには屋内チャイムが接続し、ドアホンからの映像や音声をクラウドへ保管する仕組み。設置には電気工事資格が必要です。

スマートフォンアプリにより、自宅でも外出先でもカメラ映像の確認や訪問者の応対が可能な他、Echo ShowシリーズやFire TVシリーズなどAlexa搭載デバイスとも連携できます。

インターホンをスマートセキュリティデバイスに

4Kカメラは140°の広角レンズを搭載、10倍ズームにより遠くの場所も細部まで鮮明に確認できる他、夜間や暗い場所でも鮮明な映像を記録するナイトビジョン機能も搭載します。高性能センサーが玄関周りの動きを検知してスマホに通知する「3Dモーション検知」、検知した人物から家族や友人など見慣れた人を識別する「顔なじみ認識機能」、有料のサブスクに加入することで録画ビデオの保存・共有、24時間ノンストップの連続録画、過去のモーションイベントの確認といった機能が利用できる「ビデオ履歴」など、ホームセキュリティの最新機能が利用可能。

価格は5万4900円

価格は5万4900円（税込）。現在予約受付中で、4月22日に販売を開始します。設置工事はAmazonの出張設置サービスが利用可能。Amazon以外にもエディオン、ケーズデンキ、ビックカメラグループ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラなど家電量販店でも販売する他、住宅メーカーが手掛ける新築住宅でも採用を開始します。

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