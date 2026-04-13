◇米男子ゴルフツアー マスターズ最終日（2026年4月12日 米ジョージア州 オーガスタ・ナショナルGC＝7565ヤード、パー72）

前回大会覇者ロリー・マキロイ（36＝英国）が5バーディー、2ボギー、1ダブルボギーの71で回り、通算12アンダーで初日からの首位を守り、2年連続2度目の優勝を飾った。

連覇達成はジャック・ニクラウス（65〜66年）、ニック・ファルド（89〜90年）、タイガー・ウッズ（01〜02年）に続く史上4人目の快挙。

トップに並んでスタートしたマキロイは、4番パー3でダブルボギーを叩くなど序盤で後退した。

しかし7番、8番の連続バーディーで巻き返すと、12番パー3で2メートルにつけて、13番パー5ではグリーン奥のラフからパターで寄せて連続バーディー。勝負所「アーメンコーナー」でスコアを2つ伸ばして混戦を抜け出した。

16番、17番ではグリーンを外したもののアプローチをピン側に寄せてパーセーブ。

2打リードで迎えた18番ではティーショットを右の林に打ち込んだが、第2打をグリーン手前のバンカーに運びボギーで収めた。

世界ランク1位のスコッティ・シェフラー（29＝米国）、前回大会2位のジャスティン・ローズ（45＝英国）らの追い上げをかわして逃げ切った。

シェフラーが11アンダーで1打差の2位。ローズ、ティレル・ハットン（34＝英国）、ラッセル・ヘンリー（37＝米国）、キャメロン・ヤング（28＝米国）が10アンダーで3位に並んだ。

松山英樹（34＝LEXUS）は5アンダーで12位に入った。