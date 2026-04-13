人気ユーチューバーグループ「コムドット」のリーダー・やまと（27）が13日までにABEMA10周年を記念した特別番組「30時間限界突破フェス」内の企画「コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！」に出演。チームの最高月収を告白した。「カミングアウトじゃんけん」と題されたゲームを実施。コムドットチーム、芸人チームの各チームのプレイヤーが「グー」「チョキ」「パー」の3枚のカードから1枚を出し、じゃんけんで負け