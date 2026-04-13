人気ユーチューバーグループ「コムドット」のリーダー・やまと（27）が13日までにABEMA10周年を記念した特別番組「30時間限界突破フェス」内の企画「コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！」に出演。チームの最高月収を告白した。

「カミングアウトじゃんけん」と題されたゲームを実施。コムドットチーム、芸人チームの各チームのプレイヤーが「グー」「チョキ」「パー」の3枚のカードから1枚を出し、じゃんけんで負けた人はカードに書かれたテーマに沿って自身の秘密を告白した。

やまとはピン芸人の中山功太との勝負に敗北し、過去最高月収を告白することに。「2億4000万です」と衝撃の数字を告白した。これにスタジオは騒然。お笑いコンビ「三四郎」小宮浩信は「郷ひろみでしか聞いたことない！」と驚嘆した。

やまとは「チームの収益。YouTube以外にもいろいろあるんですけど、そういうのを全部合わせた最高の月収。チームとしての最高月収が2億4000万円です」と説明。お笑いコンビ「とろサーモン」久保田かずのぶは「M-1、25回優勝してるやん！どんなことやねん！」と叫んだ。