「西武２−１ロッテ」（１２日、ベルーナドーム）ロッテは土壇場で追いつかれ、延長の末に敗戦。リーグ最速で１０敗目を喫した。サブロー監督は「きょうは僕のせい。本当に選手には申し訳ない」と振り返った。悔やんだのは１点リードの九回２死二塁で源田に対してカウント３−１となった場面。黒木投手コーチがベンチを出かけたが、制止した。「申告敬遠も選択肢に入っていた。そこは僕の判断ミス」。その直後、バットを折り