今年デビュー55周年にあたる歌手・西城秀樹さんの全ヒットシングルが、きょう13日から主要音楽ストリーミングサービス、ダウンロードサイトで配信される。この日は西城さんの71回目の誕生日でもあり、“ヒデキ”からファンへ、感激の逆プレゼントとなった。楽曲は2回に分けて配信予定で、第1弾の今回は大ヒットを記録した「YOUNG MAN（Y．M．C．A．）」や「傷だらけのローラ」など1972年（昭47）のデビューから1982年（昭57）ま