驚異の「400馬力級」を掲げた!? 20年前にホンダが示した次世代スポーツの理想像20年以上前、ホンダが「走りの歓び」と「環境性能」の両立を高次元で追求して発表したコンセプトカーが、いま再び注目を集めています。その名は「DUALNOTE（デュアルノート）」。2001年の第35回東京モーターショーで世界初公開された、4ドア・ミッドシップレイアウトを採用するハイブリッドスポーツカーです。【画像】超カッコいい！ これがホンダ