近年、吉野家ホールディングス（東京都中央区）や松屋フーズホールディングス（東京都武蔵野市）などの大手外食チェーンが、ラーメン店の運営会社を相次いで買収し、同事業を拡大しています。ラーメン店はもともと廃業率が高く、物価高による原材料費の高騰で倒産・閉店ラッシュが続いているとされています。値上げをするにも、ラーメン1杯に1000円以上支払うのをためらう人が多く、いわゆる「1000円の壁」に悩まされる店舗も少