俳優でタレントの蒼井そらが11日、ABEMA10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画『愛のハイエナ特別版あつまれハイエナの森』に出演。初対面で抱かれた芸能人を暴露した。【写真】カ、カオス…蒼井そら“関係を”カミングアウトされた芸能人「私をビッチに変えた男の実名を暴露」とのトークテーマにスタジオがざわつく中、蒼井が恥ずかしそうに手を挙げ、「20代のころ、遊びは避けていたんですけど、この