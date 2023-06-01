【アベマ30時間】蒼井そら、初対面で抱かれた“芸能人”を生放送で暴露 カオスすぎる展開に「地上波じゃ無理！」
俳優でタレントの蒼井そらが11日、ABEMA10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画『愛のハイエナ特別版 あつまれハイエナの森』に出演。初対面で抱かれた芸能人を暴露した。
【写真】カ、カオス…蒼井そら“関係を”カミングアウトされた芸能人
「私をビッチに変えた男の実名を暴露」とのトークテーマにスタジオがざわつく中、蒼井が恥ずかしそうに手を挙げ、「20代のころ、遊びは避けていたんですけど、この方を境にちょっとビッチに…」と告白した。
番組では実名で明かされることになり、蒼井の口から出た名前は「山本裕典」。これにはスタジオメンバーも大爆笑で、『30時間限界突破フェス』の企画で三宅島を爆走する山本の様子が映し出された。
このカオスな状況にさらば青春の光の東ブクロは「最悪や！」と声を荒げ、ニューヨークの2人からも「地上波じゃ無理！」という言葉が飛び交った。
本企画では、ネットニュースで話題の人物や炎上して消えた芸能人など、放送ギリギリを攻めた“お騒がせ者”たちがスタジオに生出演。ニューヨークとさらば青春の光が、ネットニュースを賑わせそうなトークを徹底的に引き出していった。
【写真】カ、カオス…蒼井そら“関係を”カミングアウトされた芸能人
「私をビッチに変えた男の実名を暴露」とのトークテーマにスタジオがざわつく中、蒼井が恥ずかしそうに手を挙げ、「20代のころ、遊びは避けていたんですけど、この方を境にちょっとビッチに…」と告白した。
このカオスな状況にさらば青春の光の東ブクロは「最悪や！」と声を荒げ、ニューヨークの2人からも「地上波じゃ無理！」という言葉が飛び交った。
本企画では、ネットニュースで話題の人物や炎上して消えた芸能人など、放送ギリギリを攻めた“お騒がせ者”たちがスタジオに生出演。ニューヨークとさらば青春の光が、ネットニュースを賑わせそうなトークを徹底的に引き出していった。