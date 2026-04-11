赤色灯11日午後0時20分ごろ、岡山県高梁市成羽町羽山の羽山渓で男性から「知人がロッククライミング中に滑落した」と119番があった。高梁署によると、滑落したのは広島県福山市の男性会社役員（52）。意識不明の重体で、岡山県倉敷市内の病院に搬送された。署によると、ロープなど安全確保の道具のみを用いるフリークライミング中だった。1人で登っていたところ、約15メートルの高さから数メートル落下して宙づりになり、岩肌