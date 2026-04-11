ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「Juice＝Juice」の最新シングル「盛れ！ミ・アモーレ」（盛れミ）のミュージックビデオ（MV）の再生回数が900万回を突破した。“盛れミ旋風”はまだまだ止まらない。昨年9月1日のMV公開から徐々に火が付き、ついに900万回再生を突破。大台の1000万回に迫る勢いだ。人気の秘けつは、一度聞いたら忘れない情熱的なラテンのリズムとサビ直前に足を大きく蹴り上げるキャッチーな振り付け。