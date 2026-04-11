ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「Juice＝Juice」の最新シングル「盛れ！ミ・アモーレ」（盛れミ）のミュージックビデオ（MV）の再生回数が900万回を突破した。“盛れミ旋風”はまだまだ止まらない。

昨年9月1日のMV公開から徐々に火が付き、ついに900万回再生を突破。大台の1000万回に迫る勢いだ。人気の秘けつは、一度聞いたら忘れない情熱的なラテンのリズムとサビ直前に足を大きく蹴り上げるキャッチーな振り付け。SNSではアイドルやタレントによる踊ってみた動画が多数投稿されている。

音楽番組への出演で人気はさらに加速。先月31日にTBS「CDTVライブ！ライブ！春の4時間スペシャル」に出演すると、“ハロプロのアベンジャーズ”と呼ばれるほどの圧巻の歌唱力を披露。今月3日のテレビ朝日「ミュージックステーション」では、初出演ながらパフォーマンス中に階段を上って移動する特別演出を見せた。その人気と実力はお茶の間にも浸透しつつある。

17日には愛知・Zepp Nagoyaで春ツアーが開幕予定。5月26、27日には神奈川・ぴあアリーナMMでの公演を予定している。ハロー！プロジェクトのアイドルがメンバーの卒業なしでアリーナで2日連続単独公演を行うのは“異例”。Juice=Juiceのこれまでの努力が大輪の花を咲かせる春となりそうだ。