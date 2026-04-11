リバプールは現地３月24日、FWモハメド・サラーが2026-27シーズン終了後に退団すると発表。そして、４月９日にDFアンドリュー・ロバートソンも今季限りでチームを去ると公表した。サラーは、2017年の夏にセリエAのローマから加入。プレミアリーグやチャンピオンズリーグ、クラブワールドカップ、FAカップ、カラバオカップなど数々のタイトル獲得に貢献し、絶対的エースとして活躍した。ロバートソンも、同時期の17年夏にハル