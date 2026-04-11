「大事な時にいつも頼れる存在だった」今季限りでリバプールを去るサラー＆ロバートソンへ、主将が惜別のメッセージ「君たちはチームメイトとしてやってきて、伝説として去っていく」

「大事な時にいつも頼れる存在だった」今季限りでリバプールを去るサラー＆ロバートソンへ、主将が惜別のメッセージ「君たちはチームメイトとしてやってきて、伝説として去っていく」