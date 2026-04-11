「大事な時にいつも頼れる存在だった」今季限りでリバプールを去るサラー＆ロバートソンへ、主将が惜別のメッセージ「君たちはチームメイトとしてやってきて、伝説として去っていく」
リバプールは現地３月24日、FWモハメド・サラーが2026-27シーズン終了後に退団すると発表。そして、４月９日にDFアンドリュー・ロバートソンも今季限りでチームを去ると公表した。
サラーは、2017年の夏にセリエAのローマから加入。プレミアリーグやチャンピオンズリーグ、クラブワールドカップ、FAカップ、カラバオカップなど数々のタイトル獲得に貢献し、絶対的エースとして活躍した。
ロバートソンも、同時期の17年夏にハルから移籍。クラブに数多くのタイトルをもたらし、サラーとともにクラブの黄金期を支えてきた。
この発表から一夜明けた10日、18年１月にサウサンプトンからリバプールに加入し、現在は主将を務めるDFフィルジル・ファン・ダイクが自身のインスタグラムを更新。８枚の写真とともに、８シーズン共闘した戦友２人へ惜別のメッセージを綴った。
「９年間...それは単なる１つの章ではなく、１つの時代だ。この間に僕たちが経験してきたことを振り返ると、本当に信じられない気持ちだ。どんなに素晴らしいことにも、いつかは終わりがやってくるものだ。
喜びも、プレッシャーも、重要な局面でも、歓喜の時も、君たちはどんな時もそばにいてくれた。僕たちは、ともにすべてを勝ち取ったよね。でも、トロフィー以上に記憶に残っているのは、これまでの思い出や戦い、そして笑いあったことだ。大きな勝利も辛い敗戦も、すべてを一緒に乗り越えてきた」
主将にとって、２人は心強い存在だったようだ。
「どんな状況でも、ホイッスルが鳴れば、僕たちは互いを頼りにできると分かっていた。君たち２人は、単なるチームメイトではなく、リーダーであり、兄弟であり、そして大事な時にいつも頼れる存在だった。２人のこれまでの努力や献身、笑いあったこと。そして思い出を本当にありがとう。僕たちがすべての勝利を手にできたのは、君たちのおかげだ。そして、この道のりをより良いものにしてくれてありがとう」
最後に「君たちはチームメイトとしてやってきて、伝説として去っていく...そして何より、家族としてこのクラブを去っていく」と記した。
ファン・ダイクの言葉からは、長きに渡って苦楽をともにした２人への深い感謝が滲んでいた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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サラーは、2017年の夏にセリエAのローマから加入。プレミアリーグやチャンピオンズリーグ、クラブワールドカップ、FAカップ、カラバオカップなど数々のタイトル獲得に貢献し、絶対的エースとして活躍した。
この発表から一夜明けた10日、18年１月にサウサンプトンからリバプールに加入し、現在は主将を務めるDFフィルジル・ファン・ダイクが自身のインスタグラムを更新。８枚の写真とともに、８シーズン共闘した戦友２人へ惜別のメッセージを綴った。
「９年間...それは単なる１つの章ではなく、１つの時代だ。この間に僕たちが経験してきたことを振り返ると、本当に信じられない気持ちだ。どんなに素晴らしいことにも、いつかは終わりがやってくるものだ。
喜びも、プレッシャーも、重要な局面でも、歓喜の時も、君たちはどんな時もそばにいてくれた。僕たちは、ともにすべてを勝ち取ったよね。でも、トロフィー以上に記憶に残っているのは、これまでの思い出や戦い、そして笑いあったことだ。大きな勝利も辛い敗戦も、すべてを一緒に乗り越えてきた」
主将にとって、２人は心強い存在だったようだ。
「どんな状況でも、ホイッスルが鳴れば、僕たちは互いを頼りにできると分かっていた。君たち２人は、単なるチームメイトではなく、リーダーであり、兄弟であり、そして大事な時にいつも頼れる存在だった。２人のこれまでの努力や献身、笑いあったこと。そして思い出を本当にありがとう。僕たちがすべての勝利を手にできたのは、君たちのおかげだ。そして、この道のりをより良いものにしてくれてありがとう」
最後に「君たちはチームメイトとしてやってきて、伝説として去っていく...そして何より、家族としてこのクラブを去っていく」と記した。
ファン・ダイクの言葉からは、長きに渡って苦楽をともにした２人への深い感謝が滲んでいた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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