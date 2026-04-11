ドニエル・マレンは今冬にローマに加入したオランダ代表のストライカーがハットトリックで得点力を見せつけた。イタリア・セリエAのローマに所属のFWドニエル・マレンが、現地時間4月10日のピサ戦でチームを3-0の勝利に導いた。前半3分に相手DFのミスを突いて左サイドから抜け出したマレンは、一気にドリブルで前進してそのまま右足シュートを決めて先制ゴール。これを皮切りに前半43分にはゴール前での味方のパスワークの仕上