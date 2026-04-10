歌手の森口博子と女優の国生さゆりが、4月8日深夜放送の『これ余談なんですけど…』（ABCテレビ）に出演。ともに1985年にデビューした2人が当時“苦手だった先輩”について明かし、ネット上で波紋を広げている。番組では、2人は憧れの先輩として小泉今日子を挙げて称賛。しかし空気が一変したのは、“怖い先輩アイドル”の話題に移った瞬間だった。MCの山内健司の問いかけに、国生は思わずテーブルに突っ伏し《イヤだ、それや