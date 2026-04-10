球団カメラマンのジョン・スーフー氏が捉えた一瞬【MLB】Bジェイズ 4ー3 ドジャース（日本時間9日・トロント）感嘆の声をあげるファンが目立った。ドジャース公式フォトグラファーのジョン・スーフー氏は9日（日本時間10日）、自身のインスタグラムを更新。球場暗転中に捉えた、大谷翔平投手の写真を公開した。カナダでの幻想的な1枚に、ファンは「美しすぎる」「胸熱です」と見惚れている。スーフー氏が公開したのは、大谷が