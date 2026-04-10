球団カメラマンのジョン・スーフー氏が捉えた一瞬

【MLB】Bジェイズ 4ー3 ドジャース（日本時間9日・トロント）

感嘆の声をあげるファンが目立った。ドジャース公式フォトグラファーのジョン・スーフー氏は9日（日本時間10日）、自身のインスタグラムを更新。球場暗転中に捉えた、大谷翔平投手の写真を公開した。カナダでの幻想的な1枚に、ファンは「美しすぎる」「胸熱です」と見惚れている。

スーフー氏が公開したのは、大谷が今季2度目の二刀流出場を果たした8日（同9日）のブルージェイズ戦でのワンシーン。大谷が打席に入る直前の様子を捉えた写真は、暗転した球場で無数に光るスマートフォンと思われる明かりが神秘的な光景を生み出している。スーフー氏が公開した“奇跡の1枚”は、すぐにファンの間で話題となった。

投稿のコメント欄には「圧倒的な存在感」「宇宙の中でバットを持つ瞬間のよう」「あまりの美しさに言葉を失った」「凛とした佇まい。見ているだけで温かい愛に包まれる」「涙がこぼれそうなほど尊い1枚」「彼の魂の輝きまで切り取ってくれている」など、絶賛のコメントが溢れた。

大谷はこの日、「1番・投手」で投打同時出場。投げては6回4安打1失点の好投をみせ、打つほうでは2四死球で出塁。昨年から続く連続出塁記録を43試合に伸ばし、2009年イチロー氏（マリナーズ）の記録に並び、日本人選手トップタイとなった。

昨季のワールドシリーズ以来となったロジャーズセンターでの“二刀流”。大谷の輝きを表したスーフー氏ならではの“切り口”に、心を奪われるファンが続出したようだ。（Full-Count編集部）