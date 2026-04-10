俳優の村田雄浩（66）が7日、自身のインスタグラムを更新。妻で俳優・村田映里佳とのオフショットを披露した。【写真】「石田ゆり子さんかと思いました」“事務所社長”妻との仲良しオフショットを披露した村田雄浩2024年8月から個人事務所での活動開始となったことを報告していた村田は「個人事務所になってから、うちの奥さんが社長になってくれて、たまにマネージャーとして現場に来てくれるのですが…」と、公私ともに支え