村田雄浩、“事務所社長”20歳下妻との夫婦ショット披露「綺麗な奥様」「石田ゆり子さんかと思いました」
俳優の村田雄浩（66）が7日、自身のインスタグラムを更新。妻で俳優・村田映里佳とのオフショットを披露した。
【写真】「石田ゆり子さんかと思いました」“事務所社長”妻との仲良しオフショットを披露した村田雄浩
2024年8月から個人事務所での活動開始となったことを報告していた村田は「個人事務所になってから、うちの奥さんが社長になってくれて、たまにマネージャーとして現場に来てくれるのですが…」と、公私ともに支え合う夫婦の近況を報告し、映画の撮影帰りにカフェへ立ち寄った際のオフ感あふれる仲むつまじい夫婦2ショットを披露。妻の影響で自身も同店に“ハマっている”ことなどを明かした。
この投稿に、俳優の高橋光臣（44）が反応。「村田さん…スイーツ俳優仲間ですね」と親しげにコメントを寄せた。ファンからは「素敵なお二人」「敏腕社長の奥様素晴らしいですね〜」「奥さまですか！石田ゆり子さんかと思いました」「綺麗な奥様」「仲良しご夫婦ですねー」「モンブラン気になります」「奥様と同級生です 変わらずお綺麗です」「村田さん羨ましい、素敵な奥様がサポートしているなんて」などの声が寄せられている。
【写真】「石田ゆり子さんかと思いました」“事務所社長”妻との仲良しオフショットを披露した村田雄浩
2024年8月から個人事務所での活動開始となったことを報告していた村田は「個人事務所になってから、うちの奥さんが社長になってくれて、たまにマネージャーとして現場に来てくれるのですが…」と、公私ともに支え合う夫婦の近況を報告し、映画の撮影帰りにカフェへ立ち寄った際のオフ感あふれる仲むつまじい夫婦2ショットを披露。妻の影響で自身も同店に“ハマっている”ことなどを明かした。