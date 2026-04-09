タレントのモト冬樹（74）が9日、自身のブログを更新。胃と大腸の検査結果を聞きに、病院を訪れたことを明かした。周囲にがんを患っている人が増えたため、4年ぶりに胃と大腸の検査を受けたと先月18日に報告。その際、ポリープができやすい体質で4つのポリープを切除したとし、改めて診察結果を聞きに病院へ行くとしていた。この日は「胃と大腸の検査結果」という表題で投稿。「先日やった胃と大腸の検査結果を聞きに品川胃