俳優で5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗と、同じく俳優の山下美月が、14日から放送されるキリンビール「キリン 華よい」の新TVCM「本音のふたり」篇に出演する。昨年11月以来の再会となる2人はＣＭで、河原でビール片手に初対面時の印象や将来のことなど、再会トークに華を咲かせた。また撮影インタビューでは、佐野が飲みたい相手に山下を指名した。【動画】ビール片手に！再会トークに花を咲かせる佐野勇斗＆山下