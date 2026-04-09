M!LK佐野勇斗、″飲みたい相手″は山下美月 ビール片手に互いの呼び名&夢を明かす
俳優で5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗と、同じく俳優の山下美月が、14日から放送されるキリンビール「キリン 華よい」の新TVCM「本音のふたり」篇に出演する。昨年11月以来の再会となる2人はＣＭで、河原でビール片手に初対面時の印象や将来のことなど、再会トークに華を咲かせた。また撮影インタビューでは、佐野が飲みたい相手に山下を指名した。
【動画】ビール片手に！再会トークに花を咲かせる佐野勇斗＆山下美月
CMは、2人が同商品を飲みながら“素の姿”で自由にトークする内容。酒を飲み少し気が緩んだ2人は、本音で語り合うことに。互いを佐野・山下と呼び合い、全く緊張しないと明かした上で「同じタイプじゃない？」「結構そう」と共演経験のある2人だからこその華やか空気感のなか撮影が進んだ。
さらに佐野のM!LK愛あふれる場面も。将来の夢を聞かれた際には「夢は、ずっとこの先もM!LKのメンバーと仲良くいること」と回答した佐野。それに対し、山下が「前から言ってるよね」とメンバー愛を本音で語った。
その後のインタビューで山下は、高校生時代のアルバイトエピソードを披露。中華料理屋でアルバイトをしていた頃、「ライチ泥棒」と呼ばれていたことを明かした。まさかの事実に佐野は「使えるの、その話」と驚きをみせるも、まかないでライチを大量に食べ過ぎてそう呼ばれていたというライチが好きすぎる可愛らしい一面もみせた。
最後に2人は、一緒に飲みたい人を明かした。佐野は「山下美月」と即答。それには山下も「えー！」と驚きをみせるも、本人は「お父さんとお母さんです」と回答した。佐野のラブコールを断られた様子に「距離縮まらないんだよな、俺らって」と笑いを交えて息のあったトークを披露した。
【インタビュー（一部抜粋）】
――お互いの初対面時の印象は？
山下：あんま覚えてないな。確か2、3年前ぐらいだね。
佐野：俺は、すごい喋るなっていう（印象）。もっと静かな、クールな感じなのかなって思っていたけど、めっちゃふざけるし、コミュ力高いなっていう印象になったかな。
山下：佐野さんは「男らしい方」ぽいなって思っていたけど。意外と喋んないなって思いました。逆に。
佐野：それはよく言われます。
山下：すごい盛り上げ担当みたいな、わちゃわちゃ系かなって思っていたんですけど、意外と物静かで地に足ついている。地に足ついているって別に良い言葉だよね？めちゃくちゃ現実志向。
佐野：でも、わちゃわちゃしている現場のときは静かなんだけど、静かなときは俺喋るよ、合わせられるの。
山下：すごい空気を読んでくださる方だなと思います。
――撮影は緊張しましたか。 印象に残ったシーンはありましたか。
佐野：マジで全く緊張ない。
山下：3カ月ぐらい、同じ現場も一緒にやっていた仲だったので。そんなに緊張もなく。
佐野：言い方難しいんだけど、気負わずやれるCM撮影ってあるんだって感じだった。えっ、もう終わり？って思った。ちょっと物足りないぐらい。
佐野：どこのシーンが印象に残りましたか？同じかな？せーので言おう。せーの。
山下：子ブタ。
佐野：最後。
佐野：僕は、最後の土手のシーンというか。けんけんぱ、楽しかったなって。
山下：（佐野さんが）子ブタに座られていて、すごいお尻が痛いって言っていたのが印象に残りました。
佐野：関係ない、CMと！
――華はなよいには4種の果実のフレーバーがありますが、お気に入りはありますか。どんなときに飲みたいですか。
佐野：特に僕は、檸檬と白桃が好きだったのね。炭酸とか好きだから、なんか刺激ほしいなっていうときに、ちょうどいいアルコールの強さじゃん。ご飯食べているときは檸檬で、食後のデザートとかは白桃を飲みたいかなと思いました。
山下：私はですね、葡萄とライチかな。ライチは、あんまりライチ味のお酒って私は飲んだことなかったので。もともとライチがほんとに好きで。私、中華料理屋でアルバイトしていたんですけど。高校生時代に。バイト先で「ライチ泥棒」って呼ばれていて。
佐野：ライチ泥棒？！使えるの、その話。
山下：違う違う、本当に泥棒してたわけじゃなくて。まかないでライチを大量に食べ過ぎて、「あいつはライチ泥棒だ」って言われていたぐらい、ライチがすごい好きなので。
ライチが、出たのもすごいうれしいし。もともと、葡萄味のものがすごい好きなので。さっぱり飲むのが結構好きです。私は、お酒を飲むっていうよりかは、ご飯と一緒に飲みたいことが多いので、結構そのご飯に合わせて、甘過ぎないから、何にでも合うなと思います。
――今日の撮影後、最初の一杯はどんな人と飲みたいですか。
佐野：僕は、山下美月さんです。
山下：えー！なんで？その心は？
佐野：だって今日、一緒に頑張ったじゃん。
山下：確かに。たくさん頑張ったね。私は、お父さんとお母さんです。
佐野：うわ！好感度だ。
山下：やっぱりすごく家族を大事に、一人娘を育ててくれた両親と一緒に、飲みたいなって思います。
佐野：なんかちょっと俺、馬鹿みたいじゃん。楽しかったから飲もうよみたいな。
山下：いやいや、もちろん飲みたいです、佐野勇斗とも。
佐野：距離縮まらないんだよな、俺らって。
【動画】ビール片手に！再会トークに花を咲かせる佐野勇斗＆山下美月
CMは、2人が同商品を飲みながら“素の姿”で自由にトークする内容。酒を飲み少し気が緩んだ2人は、本音で語り合うことに。互いを佐野・山下と呼び合い、全く緊張しないと明かした上で「同じタイプじゃない？」「結構そう」と共演経験のある2人だからこその華やか空気感のなか撮影が進んだ。
その後のインタビューで山下は、高校生時代のアルバイトエピソードを披露。中華料理屋でアルバイトをしていた頃、「ライチ泥棒」と呼ばれていたことを明かした。まさかの事実に佐野は「使えるの、その話」と驚きをみせるも、まかないでライチを大量に食べ過ぎてそう呼ばれていたというライチが好きすぎる可愛らしい一面もみせた。
最後に2人は、一緒に飲みたい人を明かした。佐野は「山下美月」と即答。それには山下も「えー！」と驚きをみせるも、本人は「お父さんとお母さんです」と回答した。佐野のラブコールを断られた様子に「距離縮まらないんだよな、俺らって」と笑いを交えて息のあったトークを披露した。
【インタビュー（一部抜粋）】
――お互いの初対面時の印象は？
山下：あんま覚えてないな。確か2、3年前ぐらいだね。
佐野：俺は、すごい喋るなっていう（印象）。もっと静かな、クールな感じなのかなって思っていたけど、めっちゃふざけるし、コミュ力高いなっていう印象になったかな。
山下：佐野さんは「男らしい方」ぽいなって思っていたけど。意外と喋んないなって思いました。逆に。
佐野：それはよく言われます。
山下：すごい盛り上げ担当みたいな、わちゃわちゃ系かなって思っていたんですけど、意外と物静かで地に足ついている。地に足ついているって別に良い言葉だよね？めちゃくちゃ現実志向。
佐野：でも、わちゃわちゃしている現場のときは静かなんだけど、静かなときは俺喋るよ、合わせられるの。
山下：すごい空気を読んでくださる方だなと思います。
――撮影は緊張しましたか。 印象に残ったシーンはありましたか。
佐野：マジで全く緊張ない。
山下：3カ月ぐらい、同じ現場も一緒にやっていた仲だったので。そんなに緊張もなく。
佐野：言い方難しいんだけど、気負わずやれるCM撮影ってあるんだって感じだった。えっ、もう終わり？って思った。ちょっと物足りないぐらい。
佐野：どこのシーンが印象に残りましたか？同じかな？せーので言おう。せーの。
山下：子ブタ。
佐野：最後。
佐野：僕は、最後の土手のシーンというか。けんけんぱ、楽しかったなって。
山下：（佐野さんが）子ブタに座られていて、すごいお尻が痛いって言っていたのが印象に残りました。
佐野：関係ない、CMと！
――華はなよいには4種の果実のフレーバーがありますが、お気に入りはありますか。どんなときに飲みたいですか。
佐野：特に僕は、檸檬と白桃が好きだったのね。炭酸とか好きだから、なんか刺激ほしいなっていうときに、ちょうどいいアルコールの強さじゃん。ご飯食べているときは檸檬で、食後のデザートとかは白桃を飲みたいかなと思いました。
山下：私はですね、葡萄とライチかな。ライチは、あんまりライチ味のお酒って私は飲んだことなかったので。もともとライチがほんとに好きで。私、中華料理屋でアルバイトしていたんですけど。高校生時代に。バイト先で「ライチ泥棒」って呼ばれていて。
佐野：ライチ泥棒？！使えるの、その話。
山下：違う違う、本当に泥棒してたわけじゃなくて。まかないでライチを大量に食べ過ぎて、「あいつはライチ泥棒だ」って言われていたぐらい、ライチがすごい好きなので。
ライチが、出たのもすごいうれしいし。もともと、葡萄味のものがすごい好きなので。さっぱり飲むのが結構好きです。私は、お酒を飲むっていうよりかは、ご飯と一緒に飲みたいことが多いので、結構そのご飯に合わせて、甘過ぎないから、何にでも合うなと思います。
――今日の撮影後、最初の一杯はどんな人と飲みたいですか。
佐野：僕は、山下美月さんです。
山下：えー！なんで？その心は？
佐野：だって今日、一緒に頑張ったじゃん。
山下：確かに。たくさん頑張ったね。私は、お父さんとお母さんです。
佐野：うわ！好感度だ。
山下：やっぱりすごく家族を大事に、一人娘を育ててくれた両親と一緒に、飲みたいなって思います。
佐野：なんかちょっと俺、馬鹿みたいじゃん。楽しかったから飲もうよみたいな。
山下：いやいや、もちろん飲みたいです、佐野勇斗とも。
佐野：距離縮まらないんだよな、俺らって。