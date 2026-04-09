Meta Superintelligence Labsが開発した新しいAIモデル「Muse Spark」が2026年4月8日に発表されました。Muse Sparkは、個人向けスーパーインテリジェンスの実現を目指すMuseファミリーの第1弾モデルであり、Metaが自社のAI開発体制を根本から見直した最初の成果だと位置付けられています。Introducing Muse Spark: Scaling Towards Personal Superintelligencehttps://ai.meta.com/blog/introducing-muse-spark-msl/Meta debuts th